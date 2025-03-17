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        Vali Yavuz'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 09:51 Güncelleme: 17.03.2025 - 09:51
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        Vali Yavuz'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı
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        Malatya Valisi Seddar Yavuz, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Yavuz, mesajında, Çanakkale'nin sadece bir savaş değil inancın, fedakarlığın ve vatanda sevgisinin destanı olduğunu belirtti.

        Çanakkale'de milletin birlik ve beraberlik ruhunu dünyaya gösterdiğini aktaran Yavuz, şunları kaydetti:

        "Bugün bizlere düşen en önemli görev, ecdadımızın kanlarıyla suladığı bu kutsal topraklara sahip çıkmak, Çanakkale ruhunu yaşatarak birlik ve beraberliğimizi her daim muhafaza etmektir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Anadolu'nun yurt yapılmasında ve bugünlere ulaşmamızda canlarını ve mübarek kanlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz."

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