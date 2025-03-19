Hekimhan'da "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı.

Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Polis Memuru Ali İhsan Güneş, projeyle insanların uyuşturucuya başlamadan önlemeyi hedeflediklerini söyledi.

Çalışmaların sürdüğünü aktaran Güneş, "Sizin desteğinize ihtiyaç duyuyoruz, çocuklarımızı birlikte koruyabilmek için işbirliğini önemsiyoruz. İnsanın yaşamına devam etmesi için gerekli olmayan fakat vücuduyla tanıştıktan sonra da ihtiyacıymış gibi o maddeyi alıp kullanması ve devamında da bu maddeyi bırakmakta zorlanması durumuna madde bağımlılığı denir." diye konuştu.

Programa, Hekimhan Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, İlçe Emniyet Müdür Vekili Lakin Özdoğan, Bölge Trafik Denetleme Amiri Furkan Burak Atamış, İlçe Müftüsü Mehmet Salih Gen, Hekimhan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Remziye İyidil ve aileler katıldı.