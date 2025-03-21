Patlayıcılarla yıkılan 9 apartmanın yerinde depremzedeler için 51 blok yükseliyor

OKAN COŞKUN - "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma uğrattığı Malatya'da, ağır hasarlı 15 katlı 9 binanın eş zamanlı patlayıcı kullanılarak yıkıldığı alana 51 blok inşa ediliyor.

Depremlerden sonra 15 Eylül 2023'te, 700 daire ve 9 bloka yerleştirilen 1660 kilogram patlayıcı ve 30 bin kapsülle binalar, geniş güvenlik önlemi altında aynı anda yıkılmıştı.

Bölgede enkazın kaldırılmasıyla geçen yıl temmuzda inşa çalışmalarına başlayan ekipler, 115 dönümlük alanda 750 dairelik 51 blok yapımı için kolları sıvadı.

Yaklaşık 9 ayda çalışmaları yüzde 70 seviyesine getiren ekipler, temmuzda konutları afetzedelere teslim etmeyi hedefliyor.

- "Hızlı bir şekilde Malatya'yı ayağa kaldırıyoruz"

Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, AA muhabirine, kalıcı konutların yapımının sürdüğünü belirtti.

Yeşiltepe bölgesindeki 15 katlı 9 blokun patlayıcıyla yıkıldığını hatırlatan Geçit, şöyle konuştu:

"Dünyada ilk kez 9 blok aynı anda dinamitle yıkıldı. O günden bugüne hemen bakanlığımızla koordineli şekilde ihaleyi yaptık. Geçen yıl temmuzda inşa başladı ve mart ayının ortalarındayız. Çok şükür tüm alanlarda inşaat bitmek üzere. İnşa sürecimizin yüzde 70'i tamamlanmış durumda. Yüklenici firma, bize süresinden önce teslim edeceğini söyledi. Hızlı bir şekilde Malatya'yı ayağa kaldırıyoruz."