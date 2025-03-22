Malatya'da trafik kazasında yaşamını yitiren kişinin cenazesi defnedildi

Melisa Akbaş (22) idaresindeki 44 AET 587 plakalı otomobilin Akçadağ ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi'nde devrilmesi sonucu yaralanan Günaylı, kaldırıldığı Akçadağ Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Yaralanan Melisa Akbaş ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Cenaze törenine, Emre Günaylı'nın babası İbrahim Günaylı, Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, milli boksör Hatice Akbaş ile boksörün kardeşi Melisa ve babası Kerem Akbaş da katıldı.

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