Malatya'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
H.M. yönetimindeki 44 HR 484 plakalı otomobil, Yolkoru Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan, yolcu N.M, ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.