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        Malatya'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 15:14 Güncelleme: 09.04.2025 - 15:15
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        Malatya'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı
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        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        H.M. yönetimindeki 44 HR 484 plakalı otomobil, Yolkoru Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan, yolcu N.M, ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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