Kale'de polisler, Kaymakam İnce'yi ziyaret etti

Malatya'nın Kale ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla polisler, Kaymakam Onur İnce'yi ziyaret etti.

Kaymakam İnce, ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirerek Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümünü kutladı ve şehit polisleri anarak tüm polislere başarı diledi.

İnce, "Türk Polis Teşkilatı'nın toplumun huzur ve güvenliğini sağlama noktasında yürüttüğü fedakar ve özverili çalışmalarından dolayı, tüm emniyet mensuplarına teşekkür etti.

Ziyarete Kale İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Murat Yıldırım da katıldı.