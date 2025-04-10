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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 16:06 Güncelleme: 10.04.2025 - 16:06
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:YeniMalatya

        Hakemler: Melih Aldemir, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Kadir Beyaz

        Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor: Çınar Yıldızlı, Emircan Bayrakdar, Talha Garip, Alperen Arslan (Dk. 46 Metehan Ünal), Emir Ulusoy, Yiğit Ulaş, Halil İbrahim Atcı (Dk. 86 Osman Katipoğlu), Umut Tanış, Kerem Altunışık (Dk. 86 Mehmet Veysi Yılmaz), Murat Şamil Güler (Dk. 86 Kemalcan Esen), Enes Savucu (Dk. 90+ Kürşat Yılmaz Selamoğlu)

        Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmetullah Berişbek, Mexer, Sergen Piçinciol, Hakan Bilgiç, Murat Cem Akpınar (Dk. 89 Yağız Dilek), Ndongala (Dk. 89 Erkam Kömür), Mehmet Özcan, Kerim Avcı (Dk. 55 Diony), Messaoudi (Dk. 69 Louzif), Paixao

        Goller: Dk. 3 Enes Savucu (Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor), Dk. 10 Paixao (Penaltıdan), Dk. 46 Messaoudi, Dk. 86 Diony (Teksüt Bandırmaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 33 Kerem Altunışık, Dk. 63 Emircan Bayrakdar, Dk. 68 Umut Tanış (Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor), Dk. 40 Rahmetullah Berişbek (Teksüt Bandırmaspor)

        MALATYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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