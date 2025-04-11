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        Malatya Valisi Yavuz, Darende ilçesinde ziyaretlerde bulundu

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, Darende ilçesinde düzenlenen muhtarlar toplantısına katılmasının ardından deprem konutlarını inceledi, şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 17:18 Güncelleme: 11.04.2025 - 17:23
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        Malatya Valisi Yavuz, Darende ilçesinde ziyaretlerde bulundu
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        Malatya Valisi Seddar Yavuz, Darende ilçesinde düzenlenen muhtarlar toplantısına katılmasının ardından deprem konutlarını inceledi, şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

        Toplantıda konuşan Yavuz, depremin ardından devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu ve yaraların sarılması için yoğun mesai harcandığını vurguladı.

        Depremin Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı en büyük felaketlerden biri olduğuna dikkat çeken Yavuz, "Gelişmiş ülkelerin dahi altından kalkamayacağı bir tabloyla karşılaştık. Ancak umutsuzluğa kapılmak yerine kenetlendik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bu süreci yönetmek için büyük bir gayret ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.

        Muhtarlar toplantısının ardından Şeyh Hamid-i Veli Külliyesi’nde Cuma namazı kılan Yavuz ve beraberindekiler, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı devam eden 283 kırsal konut ile ilçe merkezindeki 550 kalıcı deprem konutunda incelemelerde bulundu.

        Yavuz, ilçedeki temasları kapsamında şehit ve gazi ailelerine ziyarette bulundu.

        İncelemelerinde Yavuz'a İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tolunay Başer, Darende Kaymakamı Şeref Gülyer, Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Başer, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Serdal Türker, İl Kültür ve Turizm Müdürü Yener Oba ve ilçe kurum müdürleri eşlik etti.

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