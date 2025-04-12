Malatya'da zirai don kayısıda zarara neden oldu

Malatya'da meydana gelen zirai don kayısı ile tarım ürünlerinde zarara neden oldu.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi'nde kayısı üreticisi Mehmet Emin Sincer, AA muhabirine, zirai don nedeniyle kayısı ve diğer tarım ürünlerinin zarar gördüğünü söyledi.

Ekonomik kayıplarının büyük olduğunu, bu durumun kendilerini üzdüğünü anlatan Sincer, "Bu sene kayısıyı dolu vurdu, şimdi de zirai don vurdu, bir şey anlamadık. Devletten beklentimiz bu millete yardım etmesi. Malatya'nın geliri tamamen kayısı kayısıdan başka bir şeyimiz yok. Devletimizin bir el atması lazım. Zirai don geldi, hasar çok kayısı kalmadı, suda haşlanmış gibi olmuş." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise kent genelinde hasar tespit çalışmalarına başladı.