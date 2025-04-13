Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Malatya'da temaslarda bulundu

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Malatya'da sivil toplum kuruluşları (STK), muhtarlar ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Ağıralioğlu, Malatya Nikah Sarayı'nda, düzenlenen "Sivil toplum kuruluşları, muhtar ve basın mensuplarıyla buluşma" etkinliğine katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Ağıralioğlu, A Parti'nin yeni olmasına rağmen önemli işler yürüttüğünü söyledi.

Bilinçli siyaset yaptıklarını belirten Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Anahtar Parti, neyi niçin yapacağını bilenlerin partisidir. Endişe etmeyin endişeli olanlara söyleyin, biz varız, milletin evlatlarıyız. Biz, siyasi parti kavgasında değil, memleketin güçlü yarınlarıyız, yarınlar için yollardayız. Biz, ülkeyi adaletle kalkındıracak, Cumhuriyet'i halkla buluşturacak, milliyetçi bir memleket hassasiyetiyle bu işleri yapacak, memleketin sorunlarını çözüp devayla buluşturacak bir partiyiz."