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        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Malatya'da temaslarda bulundu

        Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Malatya'da sivil toplum kuruluşları (STK), muhtarlar ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 20:24 Güncelleme: 13.04.2025 - 20:24
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        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Malatya'da temaslarda bulundu
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        Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Malatya'da sivil toplum kuruluşları (STK), muhtarlar ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Ağıralioğlu, Malatya Nikah Sarayı'nda, düzenlenen "Sivil toplum kuruluşları, muhtar ve basın mensuplarıyla buluşma" etkinliğine katıldı.

        Burada yaptığı konuşmada Ağıralioğlu, A Parti'nin yeni olmasına rağmen önemli işler yürüttüğünü söyledi.

        Bilinçli siyaset yaptıklarını belirten Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

        "Anahtar Parti, neyi niçin yapacağını bilenlerin partisidir. Endişe etmeyin endişeli olanlara söyleyin, biz varız, milletin evlatlarıyız. Biz, siyasi parti kavgasında değil, memleketin güçlü yarınlarıyız, yarınlar için yollardayız. Biz, ülkeyi adaletle kalkındıracak, Cumhuriyet'i halkla buluşturacak, milliyetçi bir memleket hassasiyetiyle bu işleri yapacak, memleketin sorunlarını çözüp devayla buluşturacak bir partiyiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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