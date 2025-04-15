Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da 2. Anadolu Diş Hekimliği Kongresi düzenlendi

        Malatya'da İnönü Üniversitesi ve Genç Diş Hekimliği Derneği iş birliğinde 2. Anadolu Diş Hekimliği Kongresi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 09:35 Güncelleme: 15.04.2025 - 09:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da 2. Anadolu Diş Hekimliği Kongresi düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya'da İnönü Üniversitesi ve Genç Diş Hekimliği Derneği iş birliğinde 2. Anadolu Diş Hekimliği Kongresi gerçekleştirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kongrede konuşan Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat, 2. Anadolu Diş Hekimliği Kongresi'nde ülkenin dört bir yanından gelen diş hekimlerini ve akademisyenleri ağırlamaktan büyük bir onur ve memnuniyet duyduğunu belirtti.

        6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bu coğrafyada yeniden ayağa kalkmanın bilgiyle, birliktelikle ve güçlü bir vizyonla mümkün olacağını belirten Akpolat, "Kongremiz, büyük şehirlerdeki bilimsel ve teknik imkanlara Anadolu'nun her köşesinden meslektaşlarımızın erişimini kolaylaştırmak, fırsat eşitliğini sağlamak ve ortak bir gelişim zemini oluşturmaktadır. Bu bakımdan sosyal sorumluluğun, akademik adaletin ve toplumsal dayanışma vizyonunun ürünü olarak öne çıkmaktadır." ifadelerini kullandı.

        Alanında saygın akademisyenlerin bilgi ve deneyimleriyle en güncel bilimsel yaklaşımları paylaşacağını belirten Akpolat, uygulamalı kurslarla katılımcıların mesleki donanımlarını geliştirmelerinin sağlanacağını aktardı.

        Akpolat, 41 şehirden 844 katılımcının ve yaklaşık 50 sektör temsilcisinin katkısıyla hayata geçen bu kongrenin hem kapsamı hem de içeriğiyle bölge için örnek bir bilimsel organizasyon haline geldiğini kaydetti.

        İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesinin hizmet kalitesi ve bilimsel çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde saygınlık kazandığını aktaran Akpolat, "Bu altyapı ve birikim, bilim üretme ve meslektaşlarımızın gelişimine katkı sunma misyonunu da beraberinde getirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

        Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan Şimşek de böyle geniş çaplı bir kongreye ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kıraathanede öldürdü! "Namus meselesi" dedi!
        Kıraathanede öldürdü! "Namus meselesi" dedi!
        Trump'tan bir geri adım daha
        Trump'tan bir geri adım daha
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Cezayir-Fransa gerginliği tırmanıyor!
        Cezayir-Fransa gerginliği tırmanıyor!
        Marcus Aurelius heykeli Türkiye'ye teslim edildi
        Marcus Aurelius heykeli Türkiye'ye teslim edildi
        Yunus'ta iş imzaya kaldı!
        Yunus'ta iş imzaya kaldı!
        14 yaşındaki çocuk işçinin trajik ölümü!
        14 yaşındaki çocuk işçinin trajik ölümü!
        Real Madrid'de Mourinho sesleri!
        Real Madrid'de Mourinho sesleri!
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        Harvard talepleri kabul etmedi, 2 milyar dolarlık fon donduruldu
        Harvard talepleri kabul etmedi, 2 milyar dolarlık fon donduruldu
        27 il için sarı kod! Yağmur, kar ve zirai don uyarıları
        27 il için sarı kod! Yağmur, kar ve zirai don uyarıları
        Sinem'in katili aramızda! Zanlı 9 aydır aranıyormuş!
        Sinem'in katili aramızda! Zanlı 9 aydır aranıyormuş!
        Sansar Salvo gözaltına alındı
        Sansar Salvo gözaltına alındı
        Sık sık kesilen saç hızlı mı uzuyor?
        Sık sık kesilen saç hızlı mı uzuyor?
        Yedi yıl boyunca midede mi kalıyor?
        Yedi yıl boyunca midede mi kalıyor?
        Part time çalışanların tazminat hakkı
        Part time çalışanların tazminat hakkı
        "Rubio'nun Öztürk'e dair iddiası büyük bir yalan çıktı"
        "Rubio'nun Öztürk'e dair iddiası büyük bir yalan çıktı"
        "Çin'e uygulanan tarifeler sürdürülebilir değil"
        "Çin'e uygulanan tarifeler sürdürülebilir değil"

        Benzer Haberler

        Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Malatya'da "Kurum-Kuruluş ve Şirketler Arası Masa Tenisi Ligi" başladı
        Malatya'da "Kurum-Kuruluş ve Şirketler Arası Masa Tenisi Ligi" başladı
        Voleybol: Küçük Kızlar Grup Müsabakası sona erdi
        Voleybol: Küçük Kızlar Grup Müsabakası sona erdi
        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Malatya'da temaslarda bulundu
        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Malatya'da temaslarda bulundu
        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Malatya'da temaslarda bulundu
        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Malatya'da temaslarda bulundu
        Özköse: Zirai don kayısı bahçelerini vurdu, üreticimizin yanındayız
        Özköse: Zirai don kayısı bahçelerini vurdu, üreticimizin yanındayız