Malatya'da 2. Anadolu Diş Hekimliği Kongresi düzenlendi
Malatya'da İnönü Üniversitesi ve Genç Diş Hekimliği Derneği iş birliğinde 2. Anadolu Diş Hekimliği Kongresi gerçekleştirildi.
Malatya'da İnönü Üniversitesi ve Genç Diş Hekimliği Derneği iş birliğinde 2. Anadolu Diş Hekimliği Kongresi gerçekleştirildi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kongrede konuşan Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat, 2. Anadolu Diş Hekimliği Kongresi'nde ülkenin dört bir yanından gelen diş hekimlerini ve akademisyenleri ağırlamaktan büyük bir onur ve memnuniyet duyduğunu belirtti.
6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bu coğrafyada yeniden ayağa kalkmanın bilgiyle, birliktelikle ve güçlü bir vizyonla mümkün olacağını belirten Akpolat, "Kongremiz, büyük şehirlerdeki bilimsel ve teknik imkanlara Anadolu'nun her köşesinden meslektaşlarımızın erişimini kolaylaştırmak, fırsat eşitliğini sağlamak ve ortak bir gelişim zemini oluşturmaktadır. Bu bakımdan sosyal sorumluluğun, akademik adaletin ve toplumsal dayanışma vizyonunun ürünü olarak öne çıkmaktadır." ifadelerini kullandı.
Alanında saygın akademisyenlerin bilgi ve deneyimleriyle en güncel bilimsel yaklaşımları paylaşacağını belirten Akpolat, uygulamalı kurslarla katılımcıların mesleki donanımlarını geliştirmelerinin sağlanacağını aktardı.
Akpolat, 41 şehirden 844 katılımcının ve yaklaşık 50 sektör temsilcisinin katkısıyla hayata geçen bu kongrenin hem kapsamı hem de içeriğiyle bölge için örnek bir bilimsel organizasyon haline geldiğini kaydetti.
İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesinin hizmet kalitesi ve bilimsel çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde saygınlık kazandığını aktaran Akpolat, "Bu altyapı ve birikim, bilim üretme ve meslektaşlarımızın gelişimine katkı sunma misyonunu da beraberinde getirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan Şimşek de böyle geniş çaplı bir kongreye ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu kaydetti.
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