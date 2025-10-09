Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor

        Malatya Kültür Yolu Festivali, konserlerden tiyatro gösterisine, söyleşilerden çocuk etkinliklerine uzanan programlarıyla sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 11:24 Güncelleme: 09.10.2025 - 11:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya Kültür Yolu Festivali, konserlerden tiyatro gösterisine, söyleşilerden çocuk etkinliklerine uzanan programlarıyla sürüyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca bu yıl kentte ilk kez düzenlenen festivalde, Ankara Devlet Tiyatrosu'nun "Öteki" adlı oyunu, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonu’nda tiyatroseverlerle buluştu.

        Ayşegül Çelik'in kaleme aldığı, İsmet Numanoğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği oyun yalnızlık, ötekileştirme ve insan olmanın derin anlamlarını sahneye taşıdı.

        Bekir Köse de Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Fahri Kayahan Salonu'nda gerçekleştirdiği konserde, tasavvuf müziğinin dingin ezgileri eşliğinde dinleyicileri maneviyat dolu bir yolculuğa çıkardı.

        İlahiyatçı ve yazar Osman Egin ise aynı salonda düzenlenen programda katılımcılarla bir araya gelerek, kültürel ve dini temalar üzerine bir sohbet gerçekleştirdi.

        İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda, Bahriye Kabadayı Dal, Dr. Semra Güzel Korver ve Ozan Turgut eğitmenliğinde "Belgesel Sinemacılar Birliği Anadolu Belgesel Atölyeleri" düzenlendi. Katılımcılar atölye ile belgesel sinemasının inceliklerini uygulamalı olarak öğrendi.

        Festivalin mobil tırı "Sinema Yollarda" etkinlikleri de Hekimhan ilçesinde vatandaşlara açık hava sineması keyfi yaşattı.

        Malatya 100. Yıl Kent Parkı’nda kurulan, birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı "Çocuk Köyü" minik misafirlerini ağırlamaya devam eti.

        Çocuklar festivalin beşinci gününde, "Bubble Gösterisi" ve "Kadriye'nin Mutfağı Çocuk Tiyatrosu" etkinliklerinde doyasıya eğlendi.

        Malatya Park Yeşil Sinema'da ise gerçekleşen TÜRSAK ile 21. Çocuk Filmleri Festivali kapsamında atölyeler ve film gösterimleri ile çocuklar sinema sanatını yakından keşfetme imkanı buldu.

        Birçok etkinliğin yer aldığı festival, 12 Ekim'de sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        Trump duyurdu: Gazze'de ateşkes sağlandı!
        Trump duyurdu: Gazze'de ateşkes sağlandı!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Dünyadan Gazze'de ateşkes anlaşmasına tebrik
        Dünyadan Gazze'de ateşkes anlaşmasına tebrik
        Sevgilisi av tüfeğiyle öldürmüştü... İşte caniye istenen ceza!
        Sevgilisi av tüfeğiyle öldürmüştü... İşte caniye istenen ceza!
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        Scooterlı katil! 3 yıl önce zıpkınla yaraladığı ağabeyini öldürdü!
        Scooterlı katil! 3 yıl önce zıpkınla yaraladığı ağabeyini öldürdü!
        Zemine İngiliz müdahalesi!
        Zemine İngiliz müdahalesi!
        Genç kadın balkondan düştü! Görgü tanığı: Merdivende kan vardı!
        Genç kadın balkondan düştü! Görgü tanığı: Merdivende kan vardı!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Güne enerjik başlamanın sırları!
        Güne enerjik başlamanın sırları!
        Düğün değil savaş sanki... 1361 mermi sıkmışlar!
        Düğün değil savaş sanki... 1361 mermi sıkmışlar!
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        4 milyon hap! 214 kg metamfetamin! İmalathaneye baskın!
        4 milyon hap! 214 kg metamfetamin! İmalathaneye baskın!
        Cezaevinden çıkmıştı, suçüstü yakalandı
        Cezaevinden çıkmıştı, suçüstü yakalandı
        Çocukların önünde eşini pompalıyla vurdu... Kıskanmış!
        Çocukların önünde eşini pompalıyla vurdu... Kıskanmış!
        İş sözleşmesinde ayrıntıya dikkat
        İş sözleşmesinde ayrıntıya dikkat

        Benzer Haberler

        Sultansuyu'nda bu yıl şampiyon adayı 110 safkan Arap tayı dünyaya geldi
        Sultansuyu'nda bu yıl şampiyon adayı 110 safkan Arap tayı dünyaya geldi
        Malatya'da böbrek üstü bezi tümörü canlı yayınlanan ameliyatla alındı
        Malatya'da böbrek üstü bezi tümörü canlı yayınlanan ameliyatla alındı
        Arslantepe'de bulunan yaklaşık 5 bin 500 yıllık kılıçlar tarihe ışık tutuyo...
        Arslantepe'de bulunan yaklaşık 5 bin 500 yıllık kılıçlar tarihe ışık tutuyo...
        Malatya'da bin 130 deprem konutunun anahtarları teslim edildi
        Malatya'da bin 130 deprem konutunun anahtarları teslim edildi
        Malatya'da 1130 depremzede daha yuvasına kavuştu
        Malatya'da 1130 depremzede daha yuvasına kavuştu
        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü