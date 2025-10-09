Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Sultansuyu'nda bu yıl şampiyon adayı 110 safkan Arap tayı dünyaya geldi

        OKAN COŞKUN - Malatya'da safkan Arap taylarının yetiştirildiği Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde ocak ayından bu yana 110 tay dünyaya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 11:42 Güncelleme: 09.10.2025 - 11:52
        Sultansuyu'nda bu yıl şampiyon adayı 110 safkan Arap tayı dünyaya geldi
        OKAN COŞKUN - Malatya'da safkan Arap taylarının yetiştirildiği Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde ocak ayından bu yana 110 tay dünyaya geldi.

        Akçadağ ilçesinde 1865'te 27 bin dönümlük arazi üzerinde "Sultansuyu Çiftlikatu Hümayun" ismiyle kurulan, 1984'ten bu yana da TİGEM bünyesinde faaliyet gösteren Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde geleceğin şampiyon adayı safkan Arap atları yetiştiriliyor.

        İlk 6 ay annelerinin yanında kalan ve bakıcılar eşliğinde özel olarak yetiştirilen taylar, işletmedeki tavlarda yapılan yürüyüş ve egzersizlerle kas gelişimlerini sağlıyor.

        Özel ilgiyle adeta bebek gibi bakılan taylar, uygun yaşa geldiklerinde açık artırmayla satışa çıkarılıyor.

        Sultansuyu Tarım İşletmesi At Islahı ve Yetiştiriciliği Şube Şefi İsmail Çağrı Yılmaz, AA muhabirine, at yetiştiriciliği konusunda Türkiye'nin önde gelen merkezlerden biri olduklarını söyledi.

        Tay yetiştirmenin oldukça zorlu olduğunu belirten Yılmaz, özellikle beslenme ve kas gelişimi konusunda çok titiz davrandıklarını ifade etti.

        Tayların sağlıklı büyüdüğünü görmenin kendileri için gurur kaynağı olduğunu belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

        "2025 yılında 110 tayımız sağlıklı şekilde dünyaya geldi. Bunların hepsi bizim için birer şampiyon adayıdır. Taylarımız 3 yaşına geldiklerinde hipodroma çıkıp koşuya başlıyor. Doğumdan sahaya çıkışa kadar geçen süreçte dönemlerine göre bakım, beslenme ve diyet programları düzenleniyor. Yaşlarına, gelişim dönemlerine ve mevsim koşullarına göre ihtiyaçları belirlenip karşılanıyor."

        - "Taylarda gözle görülür başarı artışı mevcut"

        Doğan atların birer şampiyon adayı olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Atların rutin kontrolleri yılda belli dönemlerde yapılıyor. Aygırlarımız, grup yarışlarında defalarca galibiyet elde etmiş, kendini kanıtlamış atlardır. Bu aygırlardan dünyaya gelen taylardan da aynı başarıyı bekliyoruz. Son yıllarda Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yetişen taylarda gözle görülür bir başarı artışı mevcut." ifadesini kullandı.

