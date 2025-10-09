Sultansuyu'nda bu yıl şampiyon adayı 110 safkan Arap tayı dünyaya geldi

OKAN COŞKUN - Malatya'da safkan Arap taylarının yetiştirildiği Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde ocak ayından bu yana 110 tay dünyaya geldi.

Akçadağ ilçesinde 1865'te 27 bin dönümlük arazi üzerinde "Sultansuyu Çiftlikatu Hümayun" ismiyle kurulan, 1984'ten bu yana da TİGEM bünyesinde faaliyet gösteren Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde geleceğin şampiyon adayı safkan Arap atları yetiştiriliyor.

İlk 6 ay annelerinin yanında kalan ve bakıcılar eşliğinde özel olarak yetiştirilen taylar, işletmedeki tavlarda yapılan yürüyüş ve egzersizlerle kas gelişimlerini sağlıyor.

Özel ilgiyle adeta bebek gibi bakılan taylar, uygun yaşa geldiklerinde açık artırmayla satışa çıkarılıyor.

Sultansuyu Tarım İşletmesi At Islahı ve Yetiştiriciliği Şube Şefi İsmail Çağrı Yılmaz, AA muhabirine, at yetiştiriciliği konusunda Türkiye'nin önde gelen merkezlerden biri olduklarını söyledi.

Tay yetiştirmenin oldukça zorlu olduğunu belirten Yılmaz, özellikle beslenme ve kas gelişimi konusunda çok titiz davrandıklarını ifade etti.