        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        GÜNCELLEME - Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı tutuklandı

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 21:06 Güncelleme: 09.10.2025 - 21:06
        GÜNCELLEME - Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı tutuklandı
        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 10 zanlıyı gözaltına aldı.

        Adreslerdeki aramalarda, 5 bin 595 sentetik hap, 748 gram sentetik uyuşturucu, 11 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 1 ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

