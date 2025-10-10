Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da inşaatın 5. katından düşen işçi hayatını kaybetti

        Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde bir inşaatın 5. katından düşen işçi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 18:57 Güncelleme: 10.10.2025 - 18:57
        Malatya'da inşaatın 5. katından düşen işçi hayatını kaybetti
        Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde bir inşaatın 5. katından düşen işçi yaşamını yitirdi.

        Adem Biroğlu (34), Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki bir inşaatın 5. katında çalıştığı esnada aşağıya düştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Biroğlu, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

