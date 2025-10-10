Malatya'da inşaatın 5. katından düşen işçi hayatını kaybetti
Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde bir inşaatın 5. katından düşen işçi yaşamını yitirdi.
Adem Biroğlu (34), Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki bir inşaatın 5. katında çalıştığı esnada aşağıya düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Biroğlu, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
