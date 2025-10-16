Habertürk
Habertürk
        Malatya Haberleri

        Malatya'da kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 15:19 Güncelleme: 16.10.2025 - 15:19
        Malatya'da kamyonla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        S.K. idaresindeki 44 EB 273 plakalı kamyon, Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesinde Ö.F.E. yönetimindeki 23 AGE 279 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı motosiklet sürücüsü Ö.F.E. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

