Malatya'da kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Malatya'da kamyonla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
S.K. idaresindeki 44 EB 273 plakalı kamyon, Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesinde Ö.F.E. yönetimindeki 23 AGE 279 plakalı motosiklet ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı motosiklet sürücüsü Ö.F.E. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
