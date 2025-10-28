Habertürk
Habertürk
        Malatya Haberleri

        Malatya "ÖNEM" projesi toplantısı düzenlendi

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde "Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM)" projesi toplantısı gerçekleştirildi.

        28.10.2025 - 09:26
        Malatya "ÖNEM" projesi toplantısı düzenlendi
        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde "Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM)" projesi toplantısı gerçekleştirildi.

        Malatya Valiliği öncülüğünde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, projeyle kentteki tüm okullardaki öğrencilere psiko-sosyal, kültürel ve benzeri birçok destek verilecek.

        Projenin Doğanşehir İlçe Yürütme Kurulu Toplantısı, Doğanşehir İlçe Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur başkanlığında gerçekleştirildi.

        Toplantıda, proje uygulama süreçleri, hedefler ve yürütülecek faaliyetler hakkında değerlendirmeler yapıldı.

