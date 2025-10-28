Kale Kaymakamı Batı göreve başladı

Malatya'nın Kale ilçesine atanan Kaymakam İsmail Hakkı Batı, görevine başladı.

Göreve başlamak için ilçeye gelen Batı, Hükümet Konağı önünde kurum amirleri tarafından karşılandı.

Kurum amirleriyle tanışma toplantısı yapan Batı, yaptığı açıklamada, "Kale güzel bir ilçemiz. Rabbim devletimize ve milletimize hayırlı hizmetler nasip etsin. İnşallah hep birlikte vatandaşlarımız için en iyi hizmeti sunacağız." ifadesini kullandı.