Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Kale Kaymakamı Batı göreve başladı

        Malatya'nın Kale ilçesine atanan Kaymakam İsmail Hakkı Batı, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 13:53 Güncelleme: 28.10.2025 - 13:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kale Kaymakamı Batı göreve başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya'nın Kale ilçesine atanan Kaymakam İsmail Hakkı Batı, görevine başladı.

        Göreve başlamak için ilçeye gelen Batı, Hükümet Konağı önünde kurum amirleri tarafından karşılandı.

        Kurum amirleriyle tanışma toplantısı yapan Batı, yaptığı açıklamada, "Kale güzel bir ilçemiz. Rabbim devletimize ve milletimize hayırlı hizmetler nasip etsin. İnşallah hep birlikte vatandaşlarımız için en iyi hizmeti sunacağız." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Mağarada yakılan Gülizar'ın cinayet şüphelisi konuştu!
        Mağarada yakılan Gülizar'ın cinayet şüphelisi konuştu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        TOKİ'den uyarı
        TOKİ'den uyarı
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Google'dan nükleer tesis hamlesi
        Google'dan nükleer tesis hamlesi
        Nilay'ı 15 kurşunla katletmişti! Yürek yakan ayrıntı...
        Nilay'ı 15 kurşunla katletmişti! Yürek yakan ayrıntı...
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Galatasaray'dan dev gelir hedefi!
        Galatasaray'dan dev gelir hedefi!
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor

        Benzer Haberler

        Malatya'da yapılan deprem bölgesinin en büyük köy konutu projesinde sona ya...
        Malatya'da yapılan deprem bölgesinin en büyük köy konutu projesinde sona ya...
        Arguvan'da "Cumhuriyet Konseri" düzenlendi
        Arguvan'da "Cumhuriyet Konseri" düzenlendi
        Malatya "ÖNEM" projesi toplantısı düzenlendi
        Malatya "ÖNEM" projesi toplantısı düzenlendi
        Malatya'da park halindeki otomobilin hareket ederek iş yerine girmesi güven...
        Malatya'da park halindeki otomobilin hareket ederek iş yerine girmesi güven...
        Malatya'da Gazze'deki çocuklar için "Gazze İçin Umuda Kulaç At" yüzme yarış...
        Malatya'da Gazze'deki çocuklar için "Gazze İçin Umuda Kulaç At" yüzme yarış...
        Malatya'da Bakırcılar Çarşısı'nda yapımı tamamlanan 299 iş yerinin kurası y...
        Malatya'da Bakırcılar Çarşısı'nda yapımı tamamlanan 299 iş yerinin kurası y...