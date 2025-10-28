İnönü Üniversitesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik saldırılar protesto edildi.

Üniversiteye bağlı Turgut Özal Tıp Merkezi Plastik Cerrahi Polikliniği'nde görevli asistan doktor M.E.Y'nin darp edilmesi üzerine Başhekimlik önünde toplanan sağlık çalışanları basın açıklaması düzenledi.

Topluluk adına konuşan Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Erol Karaaslan, hastanelerinde görevli hekime yapılan saldırıyı kınadıklarını belirtti.

Karaaslan, "Görevi başında genç bir hekim olan kardeşimiz hiç hak etmediği şekilde bir şiddete maruz kalmıştır. Bu şiddet bizi de çok derinden üzmüştür. Sağlık çalışanları fedakarca görev yaparken şiddetin muhatabı olmamalı. Bu olayı kınıyoruz, takipçisiyiz." dedi.