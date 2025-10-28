Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'nın ilçelerinde Cumhuriyetin 102. yılı kutlanıyor

        Malatya'nın Hekimhan ve Yeşilyurt ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama programları düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 16:17 Güncelleme: 28.10.2025 - 16:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'nın ilçelerinde Cumhuriyetin 102. yılı kutlanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya'nın Hekimhan ve Yeşilyurt ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama programları düzenlendi.

        Hekimhan'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Törene, Hekimhan Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım, Garnizon Komutanı Hava Savunma Binbaşı Tuğban Özben, kurum amirleri, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anıta çelenklerin konulmasının ardından saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile Atatürk Anıtındaki program tamamlandı.

        - Yeşilyurt

        Yeşilyurt ilçesindeki anaokulu öğrencileri ise Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla kutlama programı düzenledi.

        Öğrenci ve velilerin hazırladığı çeşitli yiyecek ve el emeği ürünleri okulda satışa sunuldu.Kermesten elde edilen gelir ise Şehit ve gazi yakınlarına verilecek.

        Anaokulu müdürü Serap Ekinci, yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 102. yılına erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Ekinci, "Atatürk'ün emanetine sahip çıkmaktan büyük gurur duyuyoruz.

        Bu anlamlı günde bizlerle birlikte coşkumuzu paylaşan bütün velilerimize içtenlikli teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca programımızdan elde edilecek gelir, Şehit ve Gaziler Derneği'ne bağış olarak gönderilecektir." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz"
        "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz"
        Altay çağı
        Altay çağı
        Silah doğrultan adamı bıçakla öldürdü! Kanlı düello kamerada!
        Silah doğrultan adamı bıçakla öldürdü! Kanlı düello kamerada!
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Başsavcılık Ahmet Minguzzi davasında 2 tahliye için istinafa gitti
        Başsavcılık Ahmet Minguzzi davasında 2 tahliye için istinafa gitti
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Bill Gates 'iklim kıyameti senaryosunu' değiştirdi
        Bill Gates 'iklim kıyameti senaryosunu' değiştirdi
        15 yaşa kadar düştü! Türk Dermatoloji Derneği'nden botoks uyarısı!
        15 yaşa kadar düştü! Türk Dermatoloji Derneği'nden botoks uyarısı!
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Mağarada yakılan Gülizar'ın cinayet şüphelisi konuştu!
        Mağarada yakılan Gülizar'ın cinayet şüphelisi konuştu!
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar

        Benzer Haberler

        İnönü Üniversitesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik saldırılar protesto edi...
        İnönü Üniversitesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik saldırılar protesto edi...
        Kale Kaymakamı Batı göreve başladı
        Kale Kaymakamı Batı göreve başladı
        Malatya'da yapılan deprem bölgesinin en büyük köy konutu projesinde sona ya...
        Malatya'da yapılan deprem bölgesinin en büyük köy konutu projesinde sona ya...
        Arguvan'da "Cumhuriyet Konseri" düzenlendi
        Arguvan'da "Cumhuriyet Konseri" düzenlendi
        Malatya "ÖNEM" projesi toplantısı düzenlendi
        Malatya "ÖNEM" projesi toplantısı düzenlendi
        Malatya'da park halindeki otomobilin hareket ederek iş yerine girmesi güven...
        Malatya'da park halindeki otomobilin hareket ederek iş yerine girmesi güven...