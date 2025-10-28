Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü kutlanıyor

        Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Kilis'te Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 20:59 Güncelleme: 28.10.2025 - 20:59
        Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü kutlanıyor
        Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Kilis'te Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

        Malatya Valiliği tarafından organize edilen etkinlik çerçevesinde İnönü Caddesi'nde toplanan grup, 70 metrelik Türk bayrağıyla, 2. Ordu Bando Takımı eşliğinde Büyükşehir Belediyesi önüne kadar yürüdü.

        Vali Seddar Yavuz, alanda yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Etkinliğe, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli ve vatandaşlar katıldı.

        - Kahramanmaraş

        Kahramanmaraş'ta da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında "Fener Alayı Yürüyüşü" düzenlendi.

        12 Şubat Parkı'nda toplanan binlerce kişi, Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde Türk bayrakları ve meşaleler ile Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ne kadar yürüdü.

        Yürüyüşe Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, spor okulları ve vatandaşlar katıldı.

        - Şanlıurfa

        Şanlıurfa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bisiklet turu düzenlendi.

        Valilik koordinasyonunda düzenlenen tur, Ali Şelli Parkı'nda başladı.

        Etkinlikte bisiklet tutkunları, ellerindeki Türk bayraklarıyla Kızılkoyun Nekropol’ü, Balıklıgöl Platosu ve tarihi çarşıların olduğu bölgeyi gezdi.

        Etkinliğe, Vali Yardımcısı Mehmet Deniz Arabacı ile kentteki bisiklet kulüplerinin üyeleri katıldı.

        - Kilis

        Kilis'te, Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.

        Hacı Cümbüş Camisi önünde toplanan vatandaşlar, Türk bayrağı ve meşalelerle, Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

        Etkinliğe Kilis Valisi Tahir Şahin, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, 11. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Özbalcı, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Coşkun, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz ile daire müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

