Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü kutlanıyor

Etkinliğe Kilis Valisi Tahir Şahin, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, 11. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Özbalcı, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Coşkun, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz ile daire müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte bisiklet tutkunları, ellerindeki Türk bayraklarıyla Kızılkoyun Nekropol’ü, Balıklıgöl Platosu ve tarihi çarşıların olduğu bölgeyi gezdi.

12 Şubat Parkı'nda toplanan binlerce kişi, Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde Türk bayrakları ve meşaleler ile Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ne kadar yürüdü.

Vali Seddar Yavuz, alanda yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Malatya Valiliği tarafından organize edilen etkinlik çerçevesinde İnönü Caddesi'nde toplanan grup, 70 metrelik Türk bayrağıyla, 2. Ordu Bando Takımı eşliğinde Büyükşehir Belediyesi önüne kadar yürüdü.

Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Kilis'te Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

