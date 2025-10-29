Yeni Malatyaspor, son iki sezonda oynadığı hiçbir maçta kalesini gole kapatamadı

OKAN COŞKUN - Nesine 2. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, geçen sezon TFF 1. Lig ve bu sezon ise TFF 2. Lig'de çıktığı tüm karşılaşmalarda kalesini gole kapatamadı.

Türkiye'nin en üst seviye futbol organizasyonu olan Süper Lig'de 5 sezon geçiren ve ülkeyi Avrupa kupalarında temsil eden Yeni Malatyaspor'un önlemez düşüşü sürüyor.

Malatya Belediyespor adıyla 1986 yılında kurulan ve 2010'da Yeni Malatyaspor olarak adı değiştirilen ekip, 2009-2010 sezonunda 2. Lig'e çıktı, 2014-2015 sezonunda da 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olarak 1. Lig'e yükseldi.

TFF 1. Lig'i 2016-2017 sezonunda 2. sırada tamamlayan ve Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazanan sarı-siyahlılar, Süper Lig'de 5 sezon geçirdi. 2021-2022 sezonunda Süper Lig'den düşen ve TFF 1. Lig'de 3 sezon mücadele eden Doğu Anadolu temsilcisi, aldığı puan cezaları ve başarısız grafikle bu sezon 2. Lig'e geriledi.

Nesine 2. Lig'de bu sezon çıktığı 10 maçta 1 puan toplayabilen Malatya temsilcisi, aldığı 42 puan silme cezasıyla ligin son sırasında yer alıyor.