Malatya'nın ilçelerinde Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı

Program daha sonra şiir okunması ve halk oyunları gösteriyle sona erdi.

Tören, çeşitli yarışmalarda derece elde eden öğrencilere hediyelerin verilmesi ve tören yürüyüşü sonrası sona erdi.

Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım da tüm vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.