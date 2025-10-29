Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'nın ilçelerinde Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı

        Malatya'nın Kale, Hekimhan, Darende, Yeşilyurt ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 14:09 Güncelleme: 29.10.2025 - 14:09
        Malatya'nın ilçelerinde Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı
        Malatya'nın Kale, Hekimhan, Darende, Yeşilyurt ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Kale Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, Kaymakam İsmail Hakkı Batı ve Belediye Başkanı İhsan Özbay, katılımcıların bayramını kutladı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının şiirler okundu.

        Öğrenciler halk oyunları gösterisi sunarken, daha sonra sinevizyon gösterimi yapıldı.

        - Hekimhan

        Sakarya İlkokulu bahçesinde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstikal Marşı okundu.

        Hekimhan Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 102. yılını kutladı.

        Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım da tüm vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti.

        Program, şiir dinletisi ve halk oyunları gösterisinin ardından sona erdi.

        - Darende

        Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Kaymakam Şeref Gülyer, konuşmasında, Cumhuriyet'in 102. yılına erişmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

        Tören, çeşitli yarışmalarda derece elde eden öğrencilere hediyelerin verilmesi ve tören yürüyüşü sonrası sona erdi.

        Törene, Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Cumhuriyet Savcısı Gül Yılmaz, Garnizon Komutanı Osman Küçükçayır ve vatandaşlar katıldı.

        - Yeşilyurt

        Abdülkadir Eriş İlkokulu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı.

        Öğrenciler, Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla çeşitli gösteri sundu.

        Program daha sonra şiir okunması ve halk oyunları gösteriyle sona erdi.

        

