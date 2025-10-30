Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Türkiye'den 9 ayda 217 milyon dolarlık kuru kayısı ihraç edildi

        OKAN COŞKUN - Türkiye, bu yılın ocak-eylül döneminde kuru kayısı ihracatından 217 milyon 91 bin dolar gelir elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 11:09 Güncelleme: 30.10.2025 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'den 9 ayda 217 milyon dolarlık kuru kayısı ihraç edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        OKAN COŞKUN - Türkiye, bu yılın ocak-eylül döneminde kuru kayısı ihracatından 217 milyon 91 bin dolar gelir elde etti.

        Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret tesciline sahip Malatya kayısısında ihracat azaldı.

        Yılın 9 ayında 115 ülkeye 38 bin 267 ton kuru kayısı satıldı. Bu ihracat karşılığında 217 milyon 91 bin dolar gelir sağlandı.

        Kayısı ihracatı değer bazında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24,33 azaldı. Geçen yılın 9 ayında 286 milyon 914 bin dolarlık ihracat yapılmıştı.

        - Düşüşün sebebi zirai don

        Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, Malatya kayısısının kalitesi bakımından dünyanın en iyisi olduğunu söyledi.

        Zirai dondan ciddi şekilde etkilendiklerini belirten Özcan, şöyle konuştu:

        "2024 yılının 9 ayında 50 bin 919 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik. Bununla beraber 286 milyon 914 bin dolar gelir elde ettik. 12 Nisan'da bölgede gerçekleşen zirai don nedeniyle mahsul büyük zarar gördü. Bu yılın 9 ayında 38 bin 267 ton kuru kayısı ihracatı yaptık ve 217 milyon 91 bin dolar gelir elde ettik. Hem ekonomik anlamda hem de miktar bakımından bir gerileme yaşadık. Bunun da sebebi zirai don oldu."

        - Yıl sonu hedefi 50 bin ton

        Geçen yıl üretici ve ihracatçılar tarafından lisanslı depolarda muhafaza edilen ürünlerin yurt dışına satıldığını belirten Özcan, şunları söyledi:

        "Zirai dondan sonra her ay yaklaşık 3 bin ton ihracat yapmışız ve bu rakamlar geçen yılın gerisinde. Önümüzdeki aylarda da 3 bin tonun üzerinde bir ihracat bekliyoruz. İnşallah 50 bin ton civarında bir ihracatla yılı kapatmış oluruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çin'den nadir toprak elementleri kısıtlamalarına erteleme
        Çin'den nadir toprak elementleri kısıtlamalarına erteleme
        İznik'te tedirgin eden görüntü!
        İznik'te tedirgin eden görüntü!
        Trump ve Şi Güney Kore'de bir araya geldi
        Trump ve Şi Güney Kore'de bir araya geldi
        Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu: Hesabı açmadım!
        Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu: Hesabı açmadım!
        Yayalara hız sınırı geliyor!
        Yayalara hız sınırı geliyor!
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Yabancıların derbisi!
        Yabancıların derbisi!
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Emekli aylığından kesinti
        Emekli aylığından kesinti
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Beşik gibi sallanan Sındırgı'da gizli etken!
        Beşik gibi sallanan Sındırgı'da gizli etken!
        Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı!
        Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı!
        Nvidia piyasa değeri 5 trilyon doları aşan ilk şirket oldu
        Nvidia piyasa değeri 5 trilyon doları aşan ilk şirket oldu
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        Kadınlar bunu erkeklerden çok kullanıyor!
        Kadınlar bunu erkeklerden çok kullanıyor!
        Hollanda'da aşırı sağa ağır darbe
        Hollanda'da aşırı sağa ağır darbe
        Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?
        Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?
        'Galata Kulesi'ne beraber çıkan evlenir' mi?
        'Galata Kulesi'ne beraber çıkan evlenir' mi?

        Benzer Haberler

        Malatya'da, vinç operatörü 35 metre yükseklikte Türk bayrağını dalgalandırd...
        Malatya'da, vinç operatörü 35 metre yükseklikte Türk bayrağını dalgalandırd...
        Malatya'nın ilçelerinde Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı
        Malatya'nın ilçelerinde Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı
        Yeni Malatyaspor, son iki sezonda oynadığı hiçbir maçta kalesini gole kapat...
        Yeni Malatyaspor, son iki sezonda oynadığı hiçbir maçta kalesini gole kapat...
        Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü kutlanıyor
        Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü kutlanıyor
        Malatya'nın ilçelerinde Cumhuriyetin 102. yılı kutlanıyor
        Malatya'nın ilçelerinde Cumhuriyetin 102. yılı kutlanıyor
        İnönü Üniversitesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik saldırılar protesto edi...
        İnönü Üniversitesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik saldırılar protesto edi...