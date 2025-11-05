Habertürk
        Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        Malatya'nın Kale ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 09:38 Güncelleme: 05.11.2025 - 09:38
        Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
        Malatya'nın Kale ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        İ. İ. idaresindeki 34 DCP 332 plakalı otomobil, Malatya-Elazığ kara yolu Soğukpınar mevkisinde, P.A. yönetimindeki 23 AFJ 694 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan otomobil sürücüleri, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

