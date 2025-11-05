Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Malatya'nın Kale ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
İ. İ. idaresindeki 34 DCP 332 plakalı otomobil, Malatya-Elazığ kara yolu Soğukpınar mevkisinde, P.A. yönetimindeki 23 AFJ 694 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan otomobil sürücüleri, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
