Tohma Kanyonu sonbaharda renk cümbüşüne büründü

Malatya'nın Darende ilçesindeki Tohma Kanyonu, sonbaharda ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor.

Sarp kayalıkları, Tohma Çayı ve rengarenk ağaçlarıyla dikkati çeken kanyon, sonbahar aylarında oluşturduğu renk cümbüşüyle doğa tutkunlarının uğrak noktası haline geldi.

Somuncu Baba Külliyesi'ne yakın konumunda bulunan bölge, yürüyüş yolları, ahşap köprüleri ve doğal şelaleleriyle yıl boyunca ziyaretçi çekiyor.

Turizm rehberi Taha Eymen Dalyan, ilçenin doğa ile iç içe olduğunu ifade ederek "Darende, doğa ve inanç turizmi açısından büyük bir potansiyele sahip. Tohma Kanyonu, bozkırın ortasında bir cennet." dedi.

Kahramanmaraş'tan gelen Gazi Akseki ise, bölgeyi çok beğendiğini ifade ederek, "Suyun sesi ve doğanın renkleri insana huzur veriyor. Görülmesi gereken bir yer." diye konuştu.