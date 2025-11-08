Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Depremzede kadınlar köy okulundaki öğrencilere atkı örerek terapi oluyor

        YETER ERDİNE - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremden etkilenen Malatya'daki kadınlar, afetin izini köy okulundaki öğrencilere atkı örerek silmeye çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 11:18 Güncelleme: 08.11.2025 - 11:18
        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Malatya Kadın ve Aile Koordinatörlüğü, Hünerhane Atölyesi'nde depremzede kadınların rehabilite olması amacıyla çeşitli kurslar düzenliyor.

        Atölyede bir araya gelen kadınlar, kış ayları öncesinde Akçadağ ilçesindeki Levent İlkokulu'nda öğrenim gören 55 çocuk için atkı örmeye başladı.

        TÜGVA Malatya Kadın ve Aile Koordinatörü Hatice Kübra Özer, AA muhabirine, vakfın Hünerhane Atölyesi'nde depremzede ev hanımlarının stres atması için "örgü terapi" günleri düzenlediklerini söyledi.

        Vakfın Destek Koordinatörlüğünün köy okuluna yapılacak bir yardıma katkı sunmalarını talep ettiğini kaydeden Özer, şöyle konuştu:

        "Biz de ne yapabiliriz diye düşünüp onlara hanımlarımızla birlikte atkı yapmayı planladık ve yaklaşık 10 gün sürecek olan 55 çocuğumuz için atkı örmeye başladık. Bu atkıları bitirip kendimiz götürüp hediye edeceğiz. Bu sevgiye ortak olacağız, bu mutluluğu onlarla birlikte yaşayacağız. Bunun için çok mutluyuz. 20 kursiyerimiz var. Hepimiz burada çocuklarımız için gönüllü bir şekilde bir araya geliyoruz. Burada 10 gün boyunca çocuklarımız için atkı örmeye devam edeceğiz."

        Özer, atkıları çocuklar için alacakları diğer hediyelerle birlikte paket yapıp Levent İlkokulu'na götüreceklerini söyledi.

        - "Bir kalbe dokunarak iyileşmeye çalışıyoruz"

        Kursiyerlerden 3 çocuk annesi Özgül Karakeçili, 6 Şubat depremlerinde annesini, babasını ve iki kardeşini kaybettiğini dile getirerek, "Depremi çok ağır imtihanlarla atlatmaya çalışan bir anne olarak bazen okumalarla, arkadaşlarla kitap tahlili yaparak bazen de böyle örgü örerek rahatlamaya çalışıyoruz. Çocuklar için böyle atkı örerek, bir kalbe dokunarak iyileşmeye çalışıyoruz." dedi.

        Hacer Tok ise depremin psikolojik etkilerinden kurtulmak için örgü etkinliğine katıldığını dile getirdi. Tok, "Gerçekten çok sıcacık bir ortam. Ben kendi adıma burada çok mutlu oluyorum. Bir de çocuklara atkı örüleceğini de duydum, çok mutlu oldum, ben çocukları çok seviyorum. Çocuklarımıza böyle bir hediye yapıyor olmaktan çok mutlu oldum. Sevgiyle bir şeyler örüp onların gönlüne dokunabilirsek ne mutlu. Kullandıkça bizi hatırlasınlar istiyoruz." diye konuştu.

        Eğitmen Elif Bayrak da kadınların var olan becerisini geliştirmek amacıyla gönüllü olarak eğitim verdiğini, 20 katılımcının 10 gün içerisinde örecekleri atkıları çocuklara hediye edeceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

