Malatya'da binanın 3. katından düşen kişi öldü
Malatya'da 3. kattaki balkondan düşen kişi hayatını kaybetti.
Malatya'da 3. kattaki balkondan düşen kişi hayatını kaybetti.
Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi'ndeki binanın 3. katındaki evin balkonundan düşen Ebubekir Soylu (36) yaşamını yitirdi.
Soylu'nun cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.
Ebubekir Soylu'nun infaz koruma memuru olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.