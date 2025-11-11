Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da organize suç örgütü davasında 8 sanık tahliye edildi

        Malatya'da, 56'sı tutuklu 116 sanığın "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve çeşitli suçlara karışmakla itham edildiği davada, tutuklu sanıklardan 8'i tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 17:21 Güncelleme: 11.11.2025 - 17:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da organize suç örgütü davasında 8 sanık tahliye edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya'da, 56'sı tutuklu 116 sanığın “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve çeşitli suçlara karışmakla itham edildiği davada, tutuklu sanıklardan 8’i tahliye edildi.

        Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşması, sanık sayısının fazla olması nedeniyle Salköprü Mahallesi'ndeki Muhammed Ali Clay Spor Salonu'nda yapıldı.

        Basın mensuplarının alınmadığı duruşmada, yurt dışında olması nedeniyle hakkında kırmızı bülten çıkarılan örgütün elebaşı Serdal A. (38) ile firari sanık Turan K. (39) dışındaki tüm sanıklar hazır bulundu.

        4 Kasım'da başlayan duruşmanın bugünkü oturumunda sanık ifadelerini tamamlayan ve avukatların savunma ve taleplerini alan mahkeme heyeti ara kararını verdi.

        Tutuklu sanıklar, Salih D, Adem Ç, Enes A, Mahmut S, Enes P, Metehan A, Nihat K. ve Şahmerdan A'nın tutuksuz yargılanmasına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 3 Şubat 2026'ya erteledi.

        Davanın Malatya Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamesinde, sanıkların, "kasten yaralama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tasarlayarak öldürme", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma", "silahla yağma", "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma imal etme nakletme satma", "tehdit", "silahla tehdit", "kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" gibi çok sayıda suçtan 5 yıl ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezalarına çarptırılması talep ediliyor.

        Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri kentte suç örgütüne yönelik 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 24 Şubat'ta operasyon düzenlenmiş, organize suç örgütüne mensup şüpheliler gözaltına alınmış ve 56'sı tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        Kış kapıda
        Kış kapıda
        Yağ fabrikasında patlama: 10 yaralı
        Yağ fabrikasında patlama: 10 yaralı
        UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'den Habertürk için 'Gazze' yazısı
        UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'den Habertürk için 'Gazze' yazısı
        12 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        12 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Ülkelerden taziye mesajları
        Ülkelerden taziye mesajları
        38 yıla kadar hapsi istendi
        38 yıla kadar hapsi istendi
        5 kişi ölmüş, 63 kişi yaralanmıştı... Lokantadaki patlamada karar!
        5 kişi ölmüş, 63 kişi yaralanmıştı... Lokantadaki patlamada karar!
        TFF'den Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal kararı!
        TFF'den Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal kararı!
        "Sapla samanın ayrılması lazım"
        "Sapla samanın ayrılması lazım"
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        Trump'tan Herzog'a "Netanyahu'yu affet" mektubu
        Trump'tan Herzog'a "Netanyahu'yu affet" mektubu
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        Soruşturma nasıl başladı?
        Soruşturma nasıl başladı?
        Kenan Yıldız için flaş gelişme: Anlaşma sağlayamadı!
        Kenan Yıldız için flaş gelişme: Anlaşma sağlayamadı!
        "Enkazların üzerinde top oynayamazsın!"
        "Enkazların üzerinde top oynayamazsın!"
        Önce Melisa'yı vurmuş... 3 seri cinayet!
        Önce Melisa'yı vurmuş... 3 seri cinayet!

        Benzer Haberler

        Malatya'da 116 sanıklı çete davasında 8 tahliye
        Malatya'da 116 sanıklı çete davasında 8 tahliye
        Malatya'da torbacı operasyonu: 11 tutuklama
        Malatya'da torbacı operasyonu: 11 tutuklama
        Malatya'da uyuşturucu operasyonu; 11 tutuklama
        Malatya'da uyuşturucu operasyonu; 11 tutuklama
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı tutuklandı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı tutuklandı
        Malatya Tarım ve Orman Müdürlüğünden kayısı üreticilerine hastalık uyarısı
        Malatya Tarım ve Orman Müdürlüğünden kayısı üreticilerine hastalık uyarısı
        Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden tarımda kapalı sulama sistemine destek
        Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden tarımda kapalı sulama sistemine destek