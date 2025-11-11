Malatya'da organize suç örgütü davasında 8 sanık tahliye edildi

Malatya'da, 56'sı tutuklu 116 sanığın “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve çeşitli suçlara karışmakla itham edildiği davada, tutuklu sanıklardan 8’i tahliye edildi.

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşması, sanık sayısının fazla olması nedeniyle Salköprü Mahallesi'ndeki Muhammed Ali Clay Spor Salonu'nda yapıldı.

Basın mensuplarının alınmadığı duruşmada, yurt dışında olması nedeniyle hakkında kırmızı bülten çıkarılan örgütün elebaşı Serdal A. (38) ile firari sanık Turan K. (39) dışındaki tüm sanıklar hazır bulundu.

4 Kasım'da başlayan duruşmanın bugünkü oturumunda sanık ifadelerini tamamlayan ve avukatların savunma ve taleplerini alan mahkeme heyeti ara kararını verdi.

Tutuklu sanıklar, Salih D, Adem Ç, Enes A, Mahmut S, Enes P, Metehan A, Nihat K. ve Şahmerdan A'nın tutuksuz yargılanmasına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 3 Şubat 2026'ya erteledi.

Davanın Malatya Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamesinde, sanıkların, "kasten yaralama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tasarlayarak öldürme", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma", "silahla yağma", "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma imal etme nakletme satma", "tehdit", "silahla tehdit", "kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" gibi çok sayıda suçtan 5 yıl ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezalarına çarptırılması talep ediliyor.