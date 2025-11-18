Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da depremde 19 kişinin öldüğü Ermeç Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin duruşma görüldü

        Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde 19 kişinin hayatını kaybettiği Ermeç Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 6 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Giriş: 18.11.2025 - 16:39 Güncelleme: 18.11.2025 - 16:39
        Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde 19 kişinin hayatını kaybettiği Ermeç Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 6 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

        2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar ve taraf avukatları mazeret sunarak katılmadı.

        Mahkeme heyeti, Yalova Üniversitesindeki inşaat mühendislerinden oluşan bilirkişi heyetinden olayla ilgili sorumluluk durumlarını içeren raporun henüz gelmediğini belirterek duruşmayı 16 Aralık'a erteledi.

        - Dava süreci

        Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan Battalgazi ilçesine bağlı Salköprü Mahallesi'ndeki Ermeç Apartmanı'nda 19 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı. Apartmanın müteahhitleri A.G. ve H.H.E, teknik uygulama sorumlusu M.T. ile belediye görevlileri A.Y. A.Ö. ve D.Ö. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

