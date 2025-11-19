Malatya'da 1 kilo 21 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya Çevre Yolu'ndaki uygulama noktasında bir araç ve şahsın üzerinde arama yaptı.

Aramada, 1 kilo 21 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.