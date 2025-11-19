Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da 1 kilo 21 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Malatya'da 1 kilo 21 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 13:09 Güncelleme: 19.11.2025 - 13:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da 1 kilo 21 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya'da 1 kilo 21 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya Çevre Yolu'ndaki uygulama noktasında bir araç ve şahsın üzerinde arama yaptı.

        Aramada, 1 kilo 21 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Aşırı işlenmiş gıda tüm organlara zarar veriyor
        Aşırı işlenmiş gıda tüm organlara zarar veriyor
        15 yaşındaki çırak öldü! Kompresörle vahşet
        15 yaşındaki çırak öldü! Kompresörle vahşet
        Araç alacaklara 'kapora tuzağı' uyarısı
        Araç alacaklara 'kapora tuzağı' uyarısı
        Maydonoz iddianamesi tamamlandı! İşte istenen cezalar
        Maydonoz iddianamesi tamamlandı! İşte istenen cezalar
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        "En ince detayına kadar araştırıyoruz"
        "En ince detayına kadar araştırıyoruz"
        "Karizmayı çizdiler!"
        "Karizmayı çizdiler!"
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        İstanbul'da kadın cinayeti! Tam vahşet!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Tam vahşet!
        Netanyahu New York'a giderse tutuklanabilir
        Netanyahu New York'a giderse tutuklanabilir
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        Beşiktaş'ta hedef Santi Comesana!
        Beşiktaş'ta hedef Santi Comesana!

        Benzer Haberler

        Başkan Geçit, "Kadim Çırmıhtı, Köy Evleri ve restorasyon projeleriyle ayağa...
        Başkan Geçit, "Kadim Çırmıhtı, Köy Evleri ve restorasyon projeleriyle ayağa...
        Malatya'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
        Malatya'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
        Malatya'da parkta silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı
        Malatya'da parkta silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı
        Malatya'da şantiyede kavga: 2 yaralı
        Malatya'da şantiyede kavga: 2 yaralı
        Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı 2'inci birleşimi yapıldı
        Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı 2'inci birleşimi yapıldı
        Malatya'da depremde 19 kişinin öldüğü Ermeç Apartmanı'nın yıkılmasına ilişk...
        Malatya'da depremde 19 kişinin öldüğü Ermeç Apartmanı'nın yıkılmasına ilişk...