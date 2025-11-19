Malatya'da 1 kilo 21 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya Çevre Yolu'ndaki uygulama noktasında bir araç ve şahsın üzerinde arama yaptı.
Aramada, 1 kilo 21 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.
