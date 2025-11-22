Habertürk
        Doğanşehir'de sis etkili oldu

        Doğanşehir'de sis etkili oldu

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sis etkili oldu.

        Giriş: 22.11.2025 - 15:08 Güncelleme: 22.11.2025 - 15:09
        Doğanşehir'de sis etkili oldu
        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sis etkili oldu.

        İlçede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı, araçlar trafikte kontrollü ilerledi. Soğuk hava nedeniyle bazı yerlerde buzlanma oluştu.

        Polis ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için çeşitli noktalarda önlem aldı.

        Oluşan sis, güzel görüntüler de oluşturdu.

