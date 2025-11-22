Doğanşehir'de sis etkili oldu
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sis etkili oldu.
İlçede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı, araçlar trafikte kontrollü ilerledi. Soğuk hava nedeniyle bazı yerlerde buzlanma oluştu.
Polis ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için çeşitli noktalarda önlem aldı.
Oluşan sis, güzel görüntüler de oluşturdu.
