Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        GÜNCELLEME - Malatya'da kaybolan 74 yaşındaki kadın ölü bulundu

        Malatya'nın Darende ilçesinde kaybolan 74 yaşındaki Zeynep Turgut, mahalle merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki dağ yamacında ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 11:52 Güncelleme: 25.11.2025 - 11:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Malatya'da kaybolan 74 yaşındaki kadın ölü bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya'nın Darende ilçesinde kaybolan 74 yaşındaki Zeynep Turgut, mahalle merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki dağ yamacında ölü bulundu.

        Göllüce Mahallesi'nde kimsesi olmadığı için yeğenlerinin yanında kaldığı öğrenilen Turgut'tan (74) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma komando birlikleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü bölgede, dedektör köpeklerin de yardımıyla Turgut'un bulunması için arama çalışması başlattı.

        Sarp arazi koşullarına rağmen gün boyu geniş bir alanda aramayı sürdüren ekipler, mahalle merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki dağ yamacında Turgut'un cesedini buldu.

        Arama çalışmalarına destek veren mahalle sakinlerinden Hasan Sezer, dünden bu yana haber alınamayan Zeynep Turgut için herkesin seferber olduğunu belirterek, "Yaşlı teyzemizin sağ bulunmasını umut ediyorduk ama ne yazık ki acı haberle karşılaştık. Hepimiz derinden üzüldük." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ederson PFDK'ya sevk edildi!
        Ederson PFDK'ya sevk edildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Odağımız terör örgütünün feshidir"
        "Odağımız terör örgütünün feshidir"
        Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!
        Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!
        Kızılay tabelasının gençlerle imtihanı!
        Kızılay tabelasının gençlerle imtihanı!
        25 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        25 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        "Venezuela'yı ele geçiremeyecekler"
        "Venezuela'yı ele geçiremeyecekler"
        "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun!
        "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun!
        Fenerbahçe'de eksikler düşündürüyor
        Fenerbahçe'de eksikler düşündürüyor
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt

        Benzer Haberler

        Malatya Park AVM'de kadına yönelik şiddetle mücadele günü etkinliği
        Malatya Park AVM'de kadına yönelik şiddetle mücadele günü etkinliği
        Hamile eşi Beste'yi öldüren sanık: Silahı indirirken birden ateş aldı
        Hamile eşi Beste'yi öldüren sanık: Silahı indirirken birden ateş aldı
        Malatya'da kayıp kadın için arama çalışması başlatıldı
        Malatya'da kayıp kadın için arama çalışması başlatıldı
        Malatya'da hamile eşini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığın ilk duruşma...
        Malatya'da hamile eşini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığın ilk duruşma...
        Malatya'da hamile eşini öldüren koca ile 4 sanık hakim karşısında
        Malatya'da hamile eşini öldüren koca ile 4 sanık hakim karşısında
        Malatya'da 10 bin 444 fidan toprakla buluşturuldu
        Malatya'da 10 bin 444 fidan toprakla buluşturuldu