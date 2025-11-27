Habertürk
        Malatya Haberleri

        Malatya'da trenin çarptığı kişi yaralandı

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde trenin çarptığı kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 16:14 Güncelleme: 27.11.2025 - 16:19
        Malatya'da trenin çarptığı kişi yaralandı
        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde trenin çarptığı kişi yaralandı.

        Kiltepe Mahallesi'nde evine gitmek için demir yolu hattından karşıya geçmeye çalışan Ömer Narinç'e (68) tren çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Narinç'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

