Malatya'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
Malatya'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Malatya'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
E.G. idaresindeki 44 EK 817 plakalı otomobil, Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu Mahallesi'nde M.E.Ş. yönetimindeki 44 AIA 398 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü M.E.Ş. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.