Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya Valisi Yavuz'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 09:24 Güncelleme: 02.12.2025 - 09:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya Valisi Yavuz'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Yavuz, mesajında, engelli bireylerin toplumsal yaşamın her alanında aktif, üretken ve saygın bir şekilde yer almalarının güçlü bir toplum olmanın en önemli göstergelerinden biri olduğunu belirtti.

        3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün engelli vatandaşların haklarına dikkati çekmek amacıyla önemli bir gün olduğunu aktaran Yavuz, şunları kaydetti:

        "Devletimiz, engelli bireylerin eğitim, sağlık, istihdam ve sosyal hayata katılımını artırmak için çok önemli adımlar atmış, onların hayatını kolaylaştıracak yasal, ekonomik ve sosyal düzenlemeleri hayata geçirmiştir. Bizler de Valilik olarak, tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte engelli vatandaşlarımızın hayat standardını yükseltmek, onların topluma tam katılımını sağlamak ve her türlü desteği sunmak için var gücümüzle çalışmaktayız."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trafik kavgasında bıçaklandı!
        Trafik kavgasında bıçaklandı!
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        15 dakikalık görüşme: Trump Maduro'nun taleplerini reddetti
        15 dakikalık görüşme: Trump Maduro'nun taleplerini reddetti
        Elektrikli scooterlar anlık konum bildirecek
        Elektrikli scooterlar anlık konum bildirecek
        Noem'den Trump'a ABD'ye 'seyahat yasağı' önerisi
        Noem'den Trump'a ABD'ye 'seyahat yasağı' önerisi
        OECD’de emeklilik yaşı artacak
        OECD’de emeklilik yaşı artacak
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"
        Ülkelerin sabah sofraları
        Ülkelerin sabah sofraları
        Sağanak yağmur, sis ve pus uyarısı
        Sağanak yağmur, sis ve pus uyarısı
        Kadıköy'de kazanan çıkmadı: Zirvede fark değişmedi!
        Kadıköy'de kazanan çıkmadı: Zirvede fark değişmedi!
        "Canımızı zor kurtardık!"
        "Canımızı zor kurtardık!"
        Domenico Tedesco: Geriye düşmemizin sebebi Sane'ydi
        Domenico Tedesco: Geriye düşmemizin sebebi Sane'ydi
        Derbide tansiyon yükseldi: Kavga çıktı!
        Derbide tansiyon yükseldi: Kavga çıktı!
        Usta isimlerden HT Spor'da flaş derbi yorumu!
        Usta isimlerden HT Spor'da flaş derbi yorumu!
        Galatasaray Kadıköy'de yenilmiyor!
        Galatasaray Kadıköy'de yenilmiyor!
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Murat Cemcir'den kötü haber
        AYM’den memura kötü haber
        AYM’den memura kötü haber
        Çay taşımakla başlamış
        Çay taşımakla başlamış
        Seçil Erzan'a 102 yıl hapis cezası
        Seçil Erzan'a 102 yıl hapis cezası

        Benzer Haberler

        Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
        Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
        Darende'deki kermesten Filistin'e 1 milyon 655 bin lira destek
        Darende'deki kermesten Filistin'e 1 milyon 655 bin lira destek
        Malatya'da iş yerinde korkutan yangın
        Malatya'da iş yerinde korkutan yangın
        Malatya'da silahlı kavga: 3 yaralı, 7 gözaltı
        Malatya'da silahlı kavga: 3 yaralı, 7 gözaltı
        Malatya'da silahlı kavga: 3 yaralı, 7 gözaltı
        Malatya'da silahlı kavga: 3 yaralı, 7 gözaltı
        Gençler Kernek Küliyesi'nde kıyasıya yarıştı
        Gençler Kernek Küliyesi'nde kıyasıya yarıştı