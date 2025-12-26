Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        GÜNCELLEME - Yeni yılda saldırı hazırlığındayken MİT tarafından yakalanan DEAŞ'lı terörist tutuklandı

        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ortak operasyonu sonucu Malatya'da yakalanan, yılbaşında saldırı hazırlığında olan DEAŞ'lı terörist İbrahim Burtakuçin tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 10:47 Güncelleme: 26.12.2025 - 10:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Yeni yılda saldırı hazırlığındayken MİT tarafından yakalanan DEAŞ'lı terörist tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ortak operasyonu sonucu Malatya'da yakalanan, yılbaşında saldırı hazırlığında olan DEAŞ'lı terörist İbrahim Burtakuçin tutuklandı.

        Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT'in istihbarat çalışmaları neticesinde İbrahim Burtakuçin'in Türkiye'de terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü, fırsat bulması halinde çatışma bölgelerine intikal ederek DEAŞ'a katılma arayışı içinde olduğu ve yılbaşında saldırı hazırlığı yaptığı tespit edildi.

        DEAŞ'lı Burtakuçin'in yurt içi ve dışında birçok DEAŞ sempatizanı ile irtibat halinde olduğu da belirlendi.

        MİT'in yürüttüğü hassas çalışmalar sonucu terörist Burtakuçin, güncel konumu tespit edilerek Emniyet Genel Müdürlüğü ile ortak çalışmalar neticesinde Malatya'da yakalandı.

        Zanlıya ve örgüte ait dijital materyal ile yasaklı yayınlar ele geçirildi.

        Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan Burtakuçin'in sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne, baba ve 3 aylık bebek yaşamını yitirdi
        Anne, baba ve 3 aylık bebek yaşamını yitirdi
        Düğünlerde silah kullananlara 7,5 yıla kadar ceza verilecek
        Düğünlerde silah kullananlara 7,5 yıla kadar ceza verilecek
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        Beşiktaş'ta flaş gelişme: İki isim kadro dışı!
        Beşiktaş'ta flaş gelişme: İki isim kadro dışı!
        26 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        26 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        "Türkiye'nin ilk hiper ölçekli veri merkezi"
        "Türkiye'nin ilk hiper ölçekli veri merkezi"
        Bulgaristan kadar alanın inşasını bitirdik
        Bulgaristan kadar alanın inşasını bitirdik
        Ölüme yol açan diş çekiminde 4'er yıl hapis!
        Ölüme yol açan diş çekiminde 4'er yıl hapis!
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        "Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk"
        "Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk"
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Ortaya Onyedika!
        Ortaya Onyedika!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu

        Benzer Haberler

        Malatya'da beton mikserleri ve hafriyat kamyonlarına dron destekli denetim
        Malatya'da beton mikserleri ve hafriyat kamyonlarına dron destekli denetim
        Malatya'da DEAŞ operasyonu: Eylem hazırlığındaki şüpheli tutuklandı
        Malatya'da DEAŞ operasyonu: Eylem hazırlığındaki şüpheli tutuklandı
        "Mahmut Boynukara" taziye evi dualarla açıldı
        "Mahmut Boynukara" taziye evi dualarla açıldı
        Sadıkoğlu ve Torunoğlu'ndan iş birliği vurgusu
        Sadıkoğlu ve Torunoğlu'ndan iş birliği vurgusu
        Hasat sergisi sanat severlerle buluştu
        Hasat sergisi sanat severlerle buluştu
        Battalgazi Belediyesi karla mücadele için teyakkuza geçti
        Battalgazi Belediyesi karla mücadele için teyakkuza geçti