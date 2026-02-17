Canlı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 12:44 Güncelleme: 17.02.2026 - 12:44
        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Kentte dün uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Dün, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik düzenlediği operasyonda 1 kilo 584 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tüfek ve hassas terazi ele geçirmiş, 5 şüpheliyi ise gözaltına almıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

