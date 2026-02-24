Canlı
        Malatya Haberleri

        Malatya'da kuyumcuda silahlı soygun girişimine ilişkin 3 zanlı tutuklandı

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir kuyumcuda silahlı soygun girişiminde bulunan zanlı ile ona yardım ettiği belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 15:24
        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir kuyumcuda silahlı soygun girişiminde bulunan zanlı ile ona yardım ettiği belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

        Dün sabah saatlerinde Şifa Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda silahlı soygun girişiminde bulunan S.C.Ş. ile ona yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan H.G. ve A.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

