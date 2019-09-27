(Özel) Guilherme: Ligi en üstte bitirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız

İstanbul'da bir deprem daha!

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BtcTurk Yeni Malatyasporlu Guilherme Costa Marques, "Plan olarak bir şey söylemek doğru değil. Sadece her sezon elimden gelen her şeyin iyisini yapacağımı söyleyebilirim" dedi.

MALATYA 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 04:51

GÜNEŞ 06:12

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 15:45

AKŞAM 18:23

YATSI 19:39

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