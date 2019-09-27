Hotel çalışanları sokağı temizledi

Çevre temizliği bilincinin oluşması ve yaygınlaşması amacıyla MalatyaPark hotel çalışanları, örnek bir çalışmaya imza atarak, otel çevresindeki cadde ve sokakları temizledi.

Toplumda çevre temizliği bilincinin yaygınlaşması adına çalışma başlatan MalatyaPark Otel yönetimi, tüm çalışanlarla birlikte farklı bir projeye imza attı. Otelin Genel Müdürü Adnan Devrim’inde katıldığı etkinlikte tüm çalışanlar otel çevresinde çöpleri topladı.

Otel Genel Müdürü Devrim, temiz ve sağlıklı çevre için bu etkinliği belirli aralıklarla tekrar etmeye karar verdiklerini belirerek çevre esnafı ve işletmecilerle de bir araya gelerek temizlik konusunun önemini vurgu yaptı.

‘Çöpünü sokağa atma, çöp kutusuna at’ sloganı ile başlatılan etkinlikte daha temiz bir çevre, daha temiz bir Malatya için hep birlikte el ele verilmesi mesajı verildi.

MALATYA 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 04:51

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