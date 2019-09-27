Darende’de ‘Dünya Süt Günü’ kutlandı

27 Eylül Dünya Süt Günü nedeniyle Malatya’nın Darende ilçesinde Nadir İlk Okulu’nda etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte öğrencilere süt dağıtılırken, bir konuşma yapan Okul Müdürü Mustafa Kızmaz, süt ve süt tüketiminin teşvik edilmesi amacıyla her yıl kutlanan Dünya Süt Günü kapsamında okullarında Sınıf Öğretmeni Mehmet Koda tarafından bir etkinlik hazırlandığını söyledi. Özellikle gelişme çağındaki çocukların süt içme alışkanlığını kazanması adına bu tür etkinliklerin de önemine değinen Kızmaz, tüm öğrencilerin her gün mutlaka süt içmesi gerektiğini dile getirdi.

Etkinliği hazırlayan Sınıf Öğretmeni Mehmet Koda da önemli bir kalsiyum kaynağı olan süt ve süt ürünlerinin sürekli tüketilmesi adına derslerde öğrencileri bilgilendirdiklerini söyleyerek bu kapsamda sağlıklı beslenme alışkanlıklarını kazandırdıklarını ifade etti.

MALATYA 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 04:51

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