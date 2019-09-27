Kaymakam Şahin'den itfaiye erlerine teşekkür belgesi

İtfaiye Haftası kapsamında Malatya’nın Arguvan ilçesinde Kaymakam Abdullah Şahin tarafından ilçede görev yapan itfaiye erlerine teşekkür belgesi takdim edildi.

Kaymakamlık makamında görevli itfaiye erlerini kabul eden Arguvan Kaymakamı Abdullah Şahin, “Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye personelimizin yaptığı görev kolay bir görev değil. Yangın başta olmak üzere olası afetlere müdahale etmek için 24 saat görev başında olan itfaiyecilerimizi tebrik ediyorum. Özellikle bölgemizde yaşanan anız yangınlarına zamanında müdahale ettiğinizden dolayı sizleri de ayrıca kutluyorum" dedi.

Kaymakam Şahin, daha sonra ilçede görevli İtfaiye erlerine teşekkür belgesi taktım etti.

MALATYA 27 Eylül 2019 Cuma İMSAK 04:50

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