Şehit Engin Tilbaç parkında inceleme yaptı Başkan Mehmet Çınar: “Mahallelerimizi modern park alanlarıyla buluşturuyoruz”

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, mahalleleri modern ve nezih park alanlarıyla buluşturduklarını belirtti.

Karakavak Mahallesinde yapımı devam eden Şehit Engin Tilbaç parkındaki çalışmaları yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ 15 Temmuz Darbe Kalkışmasını protesto ederken şehit düşen kahraman hemşerimiz Engin Tilbaç’ın adını verdiğimiz parkımız, gerek tasarımı ve mimari yapısı gerekse de oyun grupları ve ışıklandırmasıyla bölgemizin sosyal yaşam kültürüne farklı bir boyut kazandıracak.” İfadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar, yeşil alanlara, parklara, çocuk oyun ve spor gruplarına büyük önem verdiklerini belirterek, “ Yeşil alanlar ve parklar hem çocuklarımız hem de aileleri ve mahalle sakinleri için nefes alabilecekleri mekanlardır. İlçemizin genelinde mevcut parklarımızı yenilerken yeni parklar ve yeşil alanlar kazandırmayı da ihmal etmiyoruz. Yeni yaptığımız parkların daha renkli, daha güzel ve daha ferah bir görünüme kavuşması için projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Parklarımızı ailelerin çocukları ile birlikte gelebileceği ve iyi vakit geçirebilecekleri şekilde hazırlıyoruz” şeklinde konuştu.

Karakavak mahallesindeki 6.5 dönümlük alana çok nezih ve modern bir park inşa çalışmasının sürdüğünü bildiren Çınar, “. 4.5 dönümü yeşil alan olarak hizmet verecek olan parkımız içerisinde oyun grupları, spor aletleri, basketbol sahası ve yürüyüş yollarının yanı sıra bir adet yöresel ürünlerimizi satacağımız büfe olacaktır. En kısa sürede hizmete açacağımız parkımız gerek yeşil alanları, gerekse de aydınlatma ve diğer sosyal donatıları ile bölgemizin sosyal yaşam kültürüne farklı bir boyut kazandıracaktır. Hızla geliştiği için en fazla tercih edilen Karakavak mahallemizin son yıllarda yakaladığı değişime yakışan bir parkı mahalle halkının hizmetine sunacağız. Hem mahallemize hem de ilçemize bu güzel parkımız şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Başkan Çınar, daha yeşil ve modern bir Yeşilyurt için çalıştıklarını vurgulayarak, “İlçemizi ve mahallelerimizi güzelleştirmek için dur durak bilmeden çalışıyor ve vatandaşlarımızın yeşil ile iç içe olabilecekleri parklarımıza büyük bir önem gösteriyoruz. Var olan yeşil alanlarımızın, parklarımızın düzenlenmesinden yeni park alanlarımızın planlanmasına, çocuk oyun gruplarından spor aletlerine kadar, ihtiyaç olan ne varsa bu hizmetleri tam olarak vermek için adeta seferberlik içindeyiz. Uygun olan her noktada ekiplerimiz, çevre düzenlemesi, yeni çocuk oyun grupları ve spor aletlerinin konulması için çalışıyorlar. Daha yeşil ve daha modern Yeşilyurt için çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Bütün gayretimiz ve çabamız; bölge sakinlerine, daha mutlu olacakları bir ortam hazırlamak ve daha çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet edebilmektir. Amaç vatandaşımızın mutluluğu ise en ince detayına kadar düşünmek, planlamak zorundayız" diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, park inceleme sırasında yakından ilgilendiği çocuklara hediyeler dağıttı.

MALATYA 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 04:51

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