Malatya’ da 5 gün süren belediye çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim semineri sona erdi

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliği ile gerçekleştirilen "Belediye Akademisi, Malatya İl ve İlçe Belediyeleri Eğitim ve İstişare Programı" sona erdi. Bir otelde 5 gün süren eğitimde katılımcılara, Doç. Dr. Gülsüm Gülnaz Gültekin, Etkili İletişim ve Motivasyon, Tahir Tekin ise 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu hakkında,, Yüksek Şehir Plancısı Ayşe Ünal, 3194 Sayılı İmar Kanunu, Yüksel Koçak ise Taşınır Mal Yönetmeliği hakkında, Prof. Dr. Niyazi Çiçek Resmi Yazışma Kuralları, Halil Memiş ise 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hakkında, İş Sağlığı ve Güvenliği hakkında Lütfi Alpsoy, İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı verilmesi ile ilgili de Nihat Yıldız, bilgiler aktardı. Bugünkü son oturumda ise, Akın Şimşek tarafından, 4857 sayılı İş Kanunu hakkında katılımcılara ayrıntılı bilgiler verildi.

Şimşek, 4857 Sayılı Kanunun amacının işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemek olduğunu belirterek, İş Sözleşmesi, Ücretler, İşin Düzenlenmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği gibi konularda bilgiler aktardı.

Öğleden sonra yapılan oturumda ise İbrahim Azak, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile ilgili olarak bilgiler verdi.

MALATYA 27 Eylül 2019 Cuma İMSAK 04:50

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