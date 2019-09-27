Hastane bahçesindeki yılan korkuttu

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Malatya'da hastane bahçesindeki yılan kısa süreli paniğe neden oldu. İtfaiye görevlilerince yakalanan yılan doğaya salındı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesinde yılan görenler, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye görevlileri, yılanı yakalamak için çalışma başlattı. Boyu 1 metreden uzun olan yılan, kullanılan özel ekipmanla yakalandı. Yılanı fileye koyan itfaiye erleri, daha sonra dağlık alana götürerek doğaya saldı.

MALATYA 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 04:51

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