Tren kamyonete çarptı, 1 yaralı

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Malatya’da trenin kamyonete çarpması soncu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Malatya Sivas yolu Dilek Mahallesi ile Yazıhan ilçesi arasındaki hemzemin geçitte meydana geldi.

Malatya’dan Hekimhan ilçesi istikametine giden 53071 sayılı yük treni, iddiaya göre, tren hemzemin geçidine kontrolsüz olarak giren 06 AEZ 347 plakalı kamyonete çarptı. Kazada, bir kişi hafif yaralı olarak, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

MALATYA 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 04:51

GÜNEŞ 06:12

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 15:45

AKŞAM 18:23

YATSI 19:39

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