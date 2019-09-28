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Gözler Malatya'da olacak Malatya Uluslararası Film Festival Yönetmeni Haydar Işık: “Bu sene ...

İHA

Malatya Uluslararası Film Festival Yönetmeni Haydar Işık, bu yıl düzenleyecekleri festival ile sinemaseverlerin gözü kulağının 1519 Kasım'da Malatya'da olacağını belirterek, bu sene uluslararası film yarışmasının yapılmayacağını ifade etti.

Malatya Uluslararası Film Festival Yönetmeni Haydar Işık, bu yıl düzenleyecekleri festival ile sinemaseverlerin gözü kulağının 1519 Kasım’da Malatya’da olacağını belirterek, bu sene uluslararası film yarışmasının yapılmayacağını ifade etti.
Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyeleri işbirliği ile 1519 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılacak festival hakkında açıklama yapan Malatya Uluslararası Film Festival Yönetmeni Haydar Işık, bu yıl festivalin 9’uncusunu düzenlediklerini hatırlatarak, "Malatya Uluslararası Film Festivali bundan 8 yıl önce dönemin Malatya Valisi Ulvi Saran önderliğinde başlamış Malatya Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile küçük bir fidanken bugün genç bir ağaca dönüşmüştür” ifadelerini kullandı.
Başvuruların 5 Ekim 2019 tarihine kadar devam edeceğini kaydeden Yönetmen Işık, "Genç bir ekibimiz var. Başarılı bir festivali gerçekleştirmek için titiz bir çalışma devam ediyor. Malatya Uluslararası Film Festivali genç sinemacıların mesleki gelişimi için değerli bir platform olmaya devam edecek. Zira ülkemizi uluslararası festivallerde başarı ile temsil eden yönetmenlerimizin neredeyse tamamı kısa filmlerle mesleki yolculuklarına başladılar. Türk sinemasına değerli katkılar sağlamış sanatçılarımıza onur ödülü vereceğiz. Türk sinemasının ve sinemaseverlerinin gözü kulağı 15 19 Kasım’da Malatya’da olacak. Malatyalı sinemaseverler birbirinden değerli sinema filmlerini bu yıl sinemalarımızda ücretsiz izleme şansı bulacak. Ben bugün sizlerle buluşmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.
“Bu sene uluslararası film yarışması yapılmayacak”
Yönetmen Işık, Malatya Valisi Aydın Baruş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ederek, festivalde çok büyük değişikliklerin olduğunu da sözlerine ekledi. Işık, "Diğer yıllara nazaran bunlardan en önemli olan kısmı, biz biraz sinemaya ilgisi olan halkla buluşmaya yönelik çok ciddi projeler hazırladık. Kadına şiddet ve pozitif ayrımcılık ile ilgili programlar hazırladık. Çocukları ve gençleri sinemanın içerisine çekebilmek için çok iyi projeler hazırladık ve bununla ilgili eğitime başladık. ’Malatya Sanata Koşuyor’ temalı programlar hazırladık. Daha önceki festivallerde atölyeler vardı ama bu atölyeleri mini kurslara çevirmeye karar verdik. Özellikle daha önce Malatya Film Platosu adı altında aslında senaryo yarışması ve yapımcı ve senaristleri bir araya getiren programlar vardı. Biz bu yıl bu temayı daha çok senaryo eğitimi, senaryo atölyeleri, uygulamalı eğitimler gibi değişiklikler yaparak verimliliğini ve sürekliliğini daha fazla arttırabilecek çalışmalar yaptık. Daha önceki yıllarda uluslararası film yarışmaları vardı. Yine burayla ilgili bir takım değişikliklere gittik. Bu sene uluslararası film yarışması yapılmayacak ancak uluslararası filmlerden seçkiler yapıp yine yurt dışından yönetmen, yapımcı veya oyuncu olmak üzere yabancı konuklarımızı kentimizde en güzel şekilde ağırlayacağız. Ulusal ödüller kısmında verilen ödül miktarında bir değişiklik olmadı. Kısa filme katılımı yükseltmek ve gençleri kısa filme yöneltmek için ödül miktarını arttırdık" diye konuştu.
Ödüller hakkında bilgiler veren Işık, "Ödüllerimiz En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Kadın Oyuncu, Fahri Kayahan Müzik Ödülü, Kemal Sunal Halk Ödülü, Türk Sinemasına Katkı Ödülü, Ulvi Saran jüri özel Ödülü, Yönetmenler Birliği Platformu En İyi Yönetmen Ödülü SİYAD Ödülü, Bu yıl festivallerde bir ilk olan ’sinemada olmazsa olmazlar’ ödülü vereceğiz yani festival kapsamında Türkiye’de ilk olan figüran ödülü vereceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
Haydar Işık, Festival kapsamında, "Şiddet ve Bağımlılığa karşı Sıfır Tolerans" başlığı altında 15 bin ortaokul ve liseli gencimize ulaşıp, Haluk Piyes ve ünlü bir müzisyenle birlikte eğitimler vereceklerini de ifade edip, festivalin jüri başkanı ile jürilerini çok yakın zamanda açıklayacaklarını kaydetti.

MALATYA

29 Eylül 2019 Pazar

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