Bursa'da Akçadağ rüzgarı

Akçadağ Belediyesi, Bursa İl Dernekleri Federasyonu (BİLDEF) tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Bursa Anadolu Günleri Fuarı’na katıldı.

25 28 Eylül tarihleri arasında Merinos AKKM Fuaye alanında düzenlenen fuarın en gözde standlarından biride , Akçadağ Belediyesi’nin tanıtım standı oldu. Akçadağ'ın güzelliklerini Bursa'da tanıtan Akçadağ Belediyesi, katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Akçadağ'ın tarihi, kültürü, doğal güzellikleri ve turizmi en güzel şekilde tanıtıldı. Yöresel ikramlarında yapıldığı stanta misafirlere tanıtım broşürleri dağıtıldı. Özellikle Akçadağ'a özgü bir Armut çeşidi olan Akçadağ Armudu gelen misafirlerin beğenisini kazandı.

Bursa'da gerçekleştirilen festivalde yoğun bir ilgi ile karşılaştıklarını belirten Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Bursa'da yaşayan ve Bursa'ya fuar için gelen misafirlere Akçadağ'ı en iyi şekilde tanıttıklarını belirtti. Kazgan, " 4'üncüsü düzenlenen Bursa Anadolu Günleri Fuar'ında bizde Akçadağ Belediyesi olarak stant açtık. Amacımız güzel ilçemizi Bursa'da her anlamda tanıtmak. Bu anlamda gelen misafirlere Akçadağımızın tarihini, kültürünü, doğal güzelliklerini ve turizm alanlarımızla birlikte yöresel yiyeceklerimizi tanıttık. Kendilerini Akçadağımıza davet ettik. Özellikle Ekim Ayının ilk haftasında 345 ve 6 Ekim tarihleri arasında yapacağımız 3. Uluslararası Doğa Sporları Festivalimize davet ettik. Hemşerilerimizin ve buraya gelen misafirlerimizin standımıza göstermiş oldukları ilgiden dolayı kendilerine teşekkür ederim. Gelen misafirlerimize ayrıca görevde olduğumuz 5 yıl içerisinde neler yaptığımızı ve bundan sonraki 5 yıl içerisinde de Akçadağımızı güzelleştirmek anlamında neler yapacağımızı anlattık. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Bursa'da gerçekleştirilen festivalde Akçadağ standını vatandaşların yanı sıra, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi,Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu,Malatya Belediye Başkanlığı görevinden bulunmuş olan Mehmet Yaşar Çerçi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 65. Hükümette Başbakan Yardımcılığı görevinde bulunmuş olan Hakan Çavuşoğlu, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Milletvekilleri, Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Ahmet Kılıç, Müfit Aydın,Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları, Bursa İl Tarım Müdürü Hamit Akgün. Orhaneli Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Bursa Tapu Bölge Müdürü Sedat Cömertoğlu, DSİ Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Alp Ester, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yıldız, Bursa Malatya Darende Dernek Başkanı ve aynı zamanda BİLDEF Genel Başkan Yardımcısı 4'üncü Anadolu Günleri Organizatörü Ali Bozkurt ve Malatyalı çok sayıda İş İnsanı ile birlikte kurum amirleri ziyaret etti.

MALATYA 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 04:52

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