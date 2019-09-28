Malatya'da ambulansla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İstanbul'da bir deprem daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya'da ambulansla otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, ArguvanYazıhan karayolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, M.S. idaresindeki 44 ABE 630 plakalı ambulans ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 23 ES 230 plakalı otomobil çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle ambulans yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kaza da ambulans sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahsın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

MALATYA 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 04:52

GÜNEŞ 06:13

ÖĞLE 12:22

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:22

YATSI 19:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.